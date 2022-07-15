Бакинский театр показал трогательный спектакль о детях шехида Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский детско - юношеский театр показал на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра заключительный спектакль сезона Cənnətə bilet ("Билет в рай"), сообщает Trend Life.

Постановка посвящена славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и памяти о шехидов Карабахской войны.

Автор идеи и режиссер спектакля - Ильхама Ахмедова.

По сюжету дети шехида Карабахской войны узнают, что их героический отец находится в раю. Они думают, что могут купить билет и поехать в рай, чтобы встретиться со своими любимым отцом. И поэтому начинают собирать деньги на билет...

Во время спектакля на экране демонстрировались кадры боев и событий 44-дневной Отечественной войны.

Роли детей исполнили юные актеры театра Тогрул Исабейли и Али Бабаев. Дедушку сыграл Мехман Пириев, бабушку – Флора Гусейнова, маму – Гюльнар Ализаде.

Интересно, что роль отца исполнил участник 44-дневной Отечественной войны, награжденный боевыми медалями за освобождение Физули, Ходжавенда и Физули, Гурбан Ахмедов.

Художник – Севда Мамедова, музыкальное оформление – Рауф Гусейнли.

Среди зрителей были семьи шехидов и ветеранов Карабахской войны, которые по окончании спектакля выразили признательность творческому коллективу за очень трогательную постановку.