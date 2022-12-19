Pasha Holding представил программу поддержки детей героев-шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Баку Pasha Holding презентовал программу социальной поддержки детей героев-шехидов 44-дневной Отечественной войны и армянских провокаций сентября 2022 года, сообщает Trend Life. Программа охватит весь 2023 год и реализуется совместно с PASHA Insurance (PAŞA Sığorta) и сетью супермаркетов Bravo.

Модератором мероприятия выступила главный специалист по корпоративным коммуникациям PAŞA Holding Айтадж Мухтарзаде. Выступившие заместитель исполнительного директора PAŞA Holding Шахин Мамедов, директор департамента по работе с государственными структурами, коммуникации и социальными медиа Назим Сафаров, руководитель департамента лидерской группы Алигулу Мехдиев, руководитель департамента маркетинга PAŞA Sığorta Маруз Азмамедова, руководитель по корпоративным коммуникациям PAŞA Həyat Вели Мамедов и уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева отметили важность и значимость реализации программы, согласно которой в течение 2023 года для детей шехидов до 18 лет будут реализованы социальные проекты в области образования, здравоохранения и других сферах .

PASHA Holding и PASHA Insurance с января следующего года представят специальный страховой пакет для детей героев-шехидов в возрасте до 18 лет. Расширенный пакет страхования покроет как стоматологию, так и поддержку в лечении различных хронических заболеваний детей из более чем 1700 семей шехидов Отечественной войны. Кроме того, в течение года по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан, Дня Победы семьям с детьми шехидов будут предоставлены праздничные пакеты с различными продуктами от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. Первые посылки будут доставлены в указанные семьи сетью супермаркетов Bravo уже с 22 декабря этого года. В доставке подарков семьям также примут участие волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" (RİİB).

Было отмечено, что PASHA Holding уже несколько лет предоставляет школьные принадлежности в сентябре детям из малообеспеченных семей, которые идут в первый класс. В рамках программы социальной ответственности в 2023 году к этому списку добавятся школьники-дети лиц, погибших во время Отечественной войны. На реализацию социальной программы запланированная сумма составит 2 миллиона манат.

Было отмечено, что с 2020 года одной из основных целей PASHA Holding внесение вклада в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, содействие формированию устойчивой экономики на этих территориях, оказание поддержки семьям шехидов и ветеранов Отечественной войны. В связи с этим, PASHA Holding планирует долгосрочное продолжение текущих программ, в которые в зависимости от спроса возможно внесение соответствующих изменений.

За прошедшее время было реализовано 17 проектов, оказана адресная социальная помощь более чем 1100 семьям шехидов, в том числе более чем пятистам семьям из Барды и Тертера пострадавшим в результате ракетно-бомбовых ударов армянских агрессоров в период Отечественной войны.

На мероприятии были представлены презентации реализованных PASHA Holding и его структурами проектов в области культуры, образования, медицины, социальной сферы и экологии, среди которых "Настоящее будущее", "СабирАрт", "Цифровое государство", "Сад Родины", "Чистый берег", "Зеленый мир", "Международный день детей", "Восстановление лесов в Зангилане", "Психологическая помощь детям семей шехидов", "Мать-предпринимательница", "Мы – дети Героев" и другие.