В Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Узбекистана Ташкенте по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года, по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева состоялась официальная церемония открытия Дней города Шуша, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

В рамках Дней города Шуша пройдут международные конференции, презентации книг, выставки фотографий и публикаций, показ национальных костюмов, будут представлены художественно-поэтические композиции и концерты, посвященные истории, культуре, литературе и искусству древнего города Шуша – культурной столицы Азербайджана.

В торжественной церемонии, прошедшей в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, приняли участие министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, директор Агентства культурного наследия при министерстве Баходир Абдикаримов, президент МФТКН Гюнай Эфендиева, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, представители государственных и общественных организаций, дипломатических миссий, деятели культуры и науки.

В начале мероприятия его участники возложили венки и цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному перед Центром, а также к мемориальному комплексу, посвященному шехидам и Победе Азербайджана. В фойе была представлена выставка фотографий и публикаций под названием "Свободная и процветающая Шуша".

Выступивший на открытии директор АКЦ Самир Аббасов назвал цикл мероприятий - Дни города Шуша, впервые проводимых в Узбекистане, важным событием в культурно-общественной жизни не только Азербайджана, но и Узбекистана.

Он рассказал об исключительной роли города в азербайджанской культуре, музыке и поэзии. Шуша была освобождена от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны. Город был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым культурной столицей Азербайджана, а Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) приняла решение объявить Шушу столицей тюркской культуры 2023 года. Шуша, подчеркнул он, стала культурной столицей не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев напомнил, что Шуша, которая имеет особое значение для азербайджанского государства и народа, долгое время находилась под армянской оккупацией. За время оккупации город был разрушен, были уничтожены исторические памятники. Отметив, что освобождение города Шуша от армянской оккупации стало очень важным историческим событием, дипломат сказал, что проводимые в настоящее время в городе восстановительные работы и организация в Шуше важных международных мероприятий вызывают у каждого азербайджанца чувство гордости.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркнула, что в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира возглавляемый ею Фонд планирует провести Дни города Шуша в разных странах мира. Первое мероприятие было проведено в турецком городе Бурса в конце прошлого года, а в этом году Дни города Шуша впервые организованы в Узбекистане. Она рассказала о вкладе города Шуша в азербайджанскую культуру и литературу, о том, что Шуша является колыбелью национальной музыки, мугама и поэзии. Гюнай Эфендиева отметила важность донесения до всего мира этого богатого культурного наследия.

Президент фонда отметила, что Шуша – центр и город-крепость Карабахского ханства – является родиной многих азербайджанских писателей, композиторов и мыслителей, она славится многочисленными уникальными памятниками. По словам Эфендиевой, проведение Дней города Шуша - это встреча культур народов, имеющих общие корни, ценности и традиции, а сама Шуша не только становится площадкой для сотрудничества тюркских государств, но и знаменует собой начало новой эры в тюркском мире.

О политических связях между двумя странами и их динамичном развитии в последние годы рассказал министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, который особо отметил высокий уровень отношений в сфере культуры.

Министр высоко оценил проведение Дней города Шуша в рамках проекта МФТКН и подчеркнул, что это мероприятие является важным и значимым событием для культуры не только Азербайджана, но и Узбекистана. Назвав Шушу сердцем Азербайджана, министр рассказал о своем интересе к истории и культуре города, отметив, что он поражен его богатым культурным наследием. По его словам, объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира является предметом гордости и значимым событием для всех братских тюркских государств.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр и директор Агентства культурного наследия Узбекистана Баходир Абдикаримов подчеркнули важность сотрудничества с МФТКН и отметили, что этот проект послужит укреплению солидарности и развитию сотрудничества стран тюркского мира. Объявление исторического города Шуша, обладающего высоким искусством архитектуры и градостроительства, культурной столицей тюркского мира, говорили выступавшие, сделало его новым символом единства и сплоченности всего тюркского мира. Подчеркивалось, что побратимство города Шуша с узбекским городом Хива является важным историческим и культурным событием.

Гостям был представлен документальный фильм о Хуршидбану Натаван, созданный в рамках проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия. Фильм включает в себя как документальные кадры, так и художественные сцены, посвященные жизни и творчеству известной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван. Сценарист фильма – Ульвия Гейдарова, режиссер – Захра Гулиева, исполнительница главной роли - народная артистка Мехрибан Зеки.

В концертной программе прозвучали азербайджанские и узбекские песни и мугамы в исполнении народного артиста Узбекистана, художественного руководителя ансамбля "Ялла" Фарруха Закирова, а также мугамного трио азербайджанских музыкантов Нисбет Сардаевой, Рустама Муслюмова и Эльнура Салахова. Были представлены яркие выступления танцевального ансамбля "Азербайджан гызлары" Азербайджанского культурного центра и всемирно известного музыкально-танцевального коллектива "Озбегим йошлары".