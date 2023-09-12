Реализован очередной проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Инвалидность в работе не помеха, напротив, дает еще больший стимул для достижения поставленных целей и помощи нуждающимся, говорит председатель ОО "Центр реабилитации инвалидов GÜLSAM", инвалид первой группы Гюльнара Селимова. Под ее руководством реализован очередной проект "Организация курсов пошива одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных” при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, сообщает Trend Life.

Для любого человека трудовая деятельность – это важное условие полноценной жизни. Работа позволяет каждому гражданину осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью общества.

"Работать большинство инвалидов вполне может, просто нужно помочь им освоить подходящую профессию и создать приемлемые условия труда – оборудовать рабочие места и сделать их доступными Необходима организация профессионального обучения с учетом их образования, профессионального опыта и состояния здоровья, а также рекомендаций индивидуальной программы реабилитации инвалида по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда", - отметила Гюльнара Селимова.

Главная цель - сделать всё возможное для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли принимать активное участие во всех сферах жизни общества. Завершившим курсы были вручены сертификаты, они были обеспечены работой.