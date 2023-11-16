В Университете ADA прошло мероприятие, посвященное деятельности "Huma Quşu Fondu" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете ADA в Баку при совместной организации Фонда содействия образованию "Huma Quşu Fondu" и оркестра "Cadenza" прошло мероприятие, посвященное итогам деятельности "Huma Quşu Fondu", сообщает Trend Life.

Фонд "Huma Quşu Fondu" был учреждён в память о Хумай Гулиевой, молодой активистке, скончавшейся в молодом возрасте, а также с целью продолжить добрые дела и гуманитарную работу, с которой была связана ее жизнь. Хумай Гулиева была членом международных гуманитарных организаций и выполняла свою миссию во многих странах мира.

В мероприятии приняли участие представители Университета ADA, общественные деятели, студенты, друзья, родные и коллеги Хумай Гулиевой.

В своем выступлении советник проректора Университета ADA, заместитель директора Института развития и дипломатии Айгюн Гаджиева отметила, что в ноябре прошлого года в Университете ADA было проведено мероприятие, посвященное учреждению Фонда содействия образованию "Huma Quşu Fondu".

"Сегодня в Университете собрались друзья, родные и близкие Хумай Гулиевой. В ходе мероприятия мы ознакомимся с деятельностью и достижениями "Huma Quşu Fondu", достигнутыми в течение года. Проведение данного мероприятия в нашем Университете имеет большое значение, потому что "Huma Quşu Fondu" несёт миссию содействия образованию и поддержки представителей молодежи", - отметила Айгюн Гаджиева.

Председатель "Huma Quşu Fondu" Шахла Везирова подчеркнула, что Фонд содействия образованию оказал поддержку 14 представителям молодёжи.

"В течение года мы провели различные встречи, мероприятия. Ни один телефонный звонок, ни одно письмо не остались без ответа. Члены нашей команды работали с большим рвением и самоотдачей. Друзья Хумай Гулиевой из разных уголков мира поддерживают нас в нашей работе", - сказала она.

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности "Huma Quşu Fondu" и представлен отчёт "Итоги года".

Затем вниманию участников мероприятия была представлена музыкальная программа, в которой выступил оркестра Cadenza. Солисты программы - пианистка Жаля Расулова и скрипач Фарид Фейзуллаев.

В программе были исполнены сочинения Никола Маттейса, Антонио Вивальди, Франца Шуберта, Рахили Гасановой и Фараджа Гараева.

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