В Бакинском книжном центре прошел вечер "20 Января – дорога к независимости" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации гуманитарного отдела Исполнительной власти города Баку и Бакинского книжного центра прошло мероприятие "20 Yanvar – Müstəqilliyimizə gedən yol" (20 Января – дорога к нашей независимости), сообщили Trend Life в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В мероприятии приняли участие ветераны Карабахской войны, дети шехидов, представители общественности.

Поприветствовав участников мероприятия, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева отметила, что сегодня с уверенностью можно сказать, что мы являемся представителями счастливого поколения.

Она подчеркнула, что нам посчастливилось увидеть и испытать три чуда. Одно из них – освобождение после многолетней оккупации азербайджанских земель в результате 44-дневной Отечественной войны, второе – антитеррористические мероприятия в сентябре 2023 года, третье – то, как развевается азербайджанский флаг в Ханкенди. Эти чудеса сотворил Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наша героическая армия под его руководством.

Заведующий отделом общественно-политических, гуманитарных вопросов и работы с религиозными учреждениями Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов отметил, что со дня трагедии 20 Января, ставшей героической страницей в истории Азербайджана, прошло 34 года, в этот день было продемонстрировано, что решимость азербайджанского народа бороться за национальную свободу не может быть сломлена никакой силой.

44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала миру, что народ Азербайджана непобедим и горд. Он сплотился вокруг Президента Ильхама Алиева и освободил свою землю от армянской оккупации.

Далее в исполнении юных актеров Центра детско-юношеского развития №3 была представлена литературно-художественная композиция "20 Января – дорога к нашей независимости". Композиция была встречена с большим интересом участниками мероприятия.

В завершение мероприятия детям шехидов были вручены книги "Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi" (Гейдар Алиев и история Азербайджана) и "Bizim böyük qələbəmiz" (Наша Великая Победа), посвященная деятельности Президента Ильхама Алиева, изданные Исполнительной властью города Баку.

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