Скончался народный художник Азербайджана Рафиг Насиров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 78 году жизни скончался народный художник Азербайджана Рафиг Насиров, сообщили Trend Life из семьи художника. Церемония прощания пройдет сегодня в 14.00 в Тезе Пир.

Рафиг Насиров родился 27 мая 1947 года в городе Сабирабад. Выпускник архитектурного факультета Политехнического техникума, архитектурного факультета Азербайджанского политехнического института. С 1969 года работал архитектором на Азербайджанской киностудии имени Джафара Джаббарлы. С 1980 года заведовал отделом декоративных устройств, с этого же года работал дизайнером. За эти годы он был художником-постановщиком более 50 полнометражных и короткометражных художественных фильмов, среди которых Bəyin oğurlanmsı, Yaramaz, Bəxt üzüyü, Həm ziyarət - həm ticarət, Otel оtağı, Cavad xan, Qəzəlxan, Dronqo, İstanbul reysi, Çölçü, Dolu, Yarımçıq xatirələr, Cin mikrorayonda, Pəncərə, Dronqo, Ovsunçu, Mərmər soyuğu, Nar bağı и другие, как декоратор - Fəryad, как актер сыграл в картине Bədbəxtliyin astanasında. Картины, над которыми он работал, неоднократно удостаивались наград международных фестивалей. Отмечен национальными премиями в сфере кинематографа.

Allah rəhmət eləsin

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