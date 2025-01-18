Дочь погибшего в авиакатастрофе Национального героя Игоря Кшнякина в спецпрограмме "20 Января – Вершина свободы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялось мероприятие под названием "20 Yanvar – Azadlığın Zirvə Günü" (20 Января – Вершина свободы), посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие учащиеся различных образовательных учреждений города Баку.

На открытии минутой молчания была почтена память сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, а также память погибших при крушении самолета рейса Баку-Грозный близ Актау.

Участники кружков "Театральное искусство", "Национальный танец", "Вокал", а также Детского театра "Çiçəyim", действующих при Центре развития детей и молодежи № 3, выступили со специальной программой, приуроченной ко Дню всенародной скорби. Были исполнены песни, прочитаны стихотворения, показан мини-спектакль.

Дарья Кшнякина, дочь погибшего в авиакатастрофе пилота, Национального героя Азербайджана Игоря Кшнякина исполнила песню "Азербайджан".

На мероприятии было отмечено, что трагедия 20 Января осталась в памяти нашего народа как трагическая и в то же время героическая страница. Путь к свободе и независимости страны начался с того дня. Благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева современный Азербайджан сумел сохранить и укрепить свою государственную независимость. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость, азербайджанский народ одержал историческую победу над врагом и освободил свои земли от оккупации. Страна преклоняется перед памятью шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

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