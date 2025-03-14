В Баку решаются вопросы охраны древних поселений человека - угрозы и современные подходы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 14 по 16 марта проходит международная научно-практическая конференция на тему "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы", организованная министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Целью конференции является обсуждение новых идей и решений по охране, популяризации и исследованию древнейших образцов культурного наследия. В то же время мероприятие нацелено на принятие важных мер по укреплению международного и регионального сотрудничества, разработку новых стратегий защиты культурного наследия и создание механизмов их применения. В рамках конференции организована выставка экспонатов, обнаруженных при раскопках древних поселений на территории Азербайджана. В мероприятии принимают участие ученые, исследователи, эксперты, а также представители НПО и медиа из ряда стран.

Выступая на открытии конференции в Центре Гейдара Алиева, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что самым ценным элементом богатого культурного наследия Азербайджана являются расположенные в нашей стране доисторические поселения человека. Таким образом, многочисленные древние поселения первобытных людей, в частности, древние пещеры, такие как Азых, Таглар и Дамджылы, наскальные рисунки Гобустана играют важную роль в изучении этапов развития человеческой цивилизации. Эти памятники не только считаются колыбелью цивилизации и культуры, но и имеют исключительное значение с точки зрения изучения этапов физического и духовного развития людей, пути их совершенствования, трудовых привычек и образа жизни, а также путей их миграции. Древние человеческие поселения также являются ценными ресурсами для научных исследований в области культурологии, а также истории, археологии и этнографии.

Касаясь вопроса охраны древних человеческих поселений на национальном и международном уровнях, министр отметил, что включение таких памятников в существующие списки наследия как на универсальном уровне (в рамках ЮНЕСКО), так и на региональном уровне (ISESCO) создает возможности для их более эффективной защиты и сохранения, а также международного признания. Тем не менее на фоне вызовов современности – особенно антропогенных вмешательств, вооруженных конфликтов, захоронений мин на постконфликтных территориях и природных явлений - встает вопрос о повышении эффективности действующих механизмов.

О значимости поставленных вопросов на конференции своими мыслями поделились президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат и президент Института культуры Организации исламского сотрудничества Саад С. Хан.

На конференции организованы панельные дискуссии на темы "Древние поселения человека: культурное наследие как колыбель человечества", "Древние поселения человека в условиях меняющегося климата и вооруженных конфликтов" и "Древние поселения человека в Азербайджане как часть всемирного наследия". На мероприятии рассматриваются существующие международные механизмы и национальные усилия, определяется передовой опыт и области для усовершенствования.

Партнерами конференции выступают МИД Азербайджана, специальные представительства Президента в Шуше, Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Национальная академия наук Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!