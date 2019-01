Футболисты "Аталанты" дома со счетом 3:0 обыграли "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Дубль на счету Дуваны Сапаты (39-я и 86-я минуты), одним голом отметился Тимоти Кастань (37).

"Ювентус" выиграл четыре последних Кубка Италии.

Теперь в полуфинале "Аталанта" сыграет с "Фиорентиной", которая в среду одолела "Рому" со счетом 7:1.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.