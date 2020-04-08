Ибрагимович решил продолжить карьеру
Игрок итальянского «Милана» Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на "Газета.Ru", передает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что швед хочет остаться в Италии и готов рассмотреть предложения от других клубов, если не получится договориться с красно-черными.
В текущем сезоне Ибрагимович провел 10 матчей, забив 4 мяча.
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