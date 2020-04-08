Игрок итальянского «Милана» Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на "Газета.Ru", передает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что швед хочет остаться в Италии и готов рассмотреть предложения от других клубов, если не получится договориться с красно-черными.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 10 матчей, забив 4 мяча.