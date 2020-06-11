"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и сыграет с "Байером" в финале Кубка Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" со счетом 2:1 обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Иван Перишич (14-я минута) и Роберт Левандовский (74), чей мяч был засчитан после просмотра видеоповтора. У проигравших отличился Дэнни Да Коста (70).

В финале "Бавария" сыграет с леверкузенским "Байером", который в своем полуфинале оказался сильнее "Саарбрюккена" (3:0). Решающий матч турнира запланирован на 4 июля.

"Бавария" является 19-кратным обладателем Кубка Германии, четыре раза мюнхенский клуб проигрывал в финале турнира. "Айнтрахт" пять раз становился победителем кубка страны и трижды завоевывал серебряные награды турнира.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Кубке Германии перед паузой оставалось провести полуфиналы и финал.