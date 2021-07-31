Британские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную комбинированную эстафету
Сборная Великобритании по плаванию завоевала "золото" в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на летней Олимпиаде в Токио, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Время победителей – 3 минуты 37,58 секунды, что является новым мировым рекордом.
Второй с отставанием в 1,28 секунды стала команда Китая, третьей (+1,37) – сборная Австралии.
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