Тираспольский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал" в матче ЛЧ

Футболисты "Шерифа" (Тирасполь) со счетом 2:1 нанесли поражение мадридскому "Реалу" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На 25-й минуте Джасурбек Яхшибоев вывел "Шериф" вперед. На 65-й минуте Карим Бензема, реализовав пенальти, сравнял счет. На 89-й Себастьян Тиль провел победный для клуба, выступающего в чемпионате Молдавии, гол.

Таким образом, "Шериф", впервые выступающий в основной стадии Лиги чемпионов, становится единоличным лидером группы D – в его активе 6 очков. Второе место занимает "Реал" (3), третье и четвертое – миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" (по 1), во вторник сыгравшие между собой вничью со счетом 1:1 в Киеве.