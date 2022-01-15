Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

Сборная Нигерии одержала победу над командой Судана со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Камеруне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе сборной Нигерии голы забили Самуэль Чуквуезе (3-я минута), Тайво Авонийи (45) и Мозес Симон (46), за команду Судана отличился Валилдин Сафур (70, с пенальти). Нигерийский форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке остался в запасе.

Команды представляют группу D, их соперники по квартету сборные Гвинеи-Бисау и Египта проведут свой матч позднее в субботу. Нигерийцы возглавляют группу, набрав 6 очков в двух матчах, далее следуют команды Гвинеи-Бисау (1), Судана (1) и Египта (0). Следующий матч сборная Нигерии проведет 19 января против команды Гвинеи-Бисау, египтяне в этот же день сыграют со сборной Судана.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.