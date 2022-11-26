Футболисты сборной Польши обыграли команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Польши по футболу одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира‑2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы C, прошедшая в субботу в Дохе, завершилась со счетом 2:0.

Петр Зелиньский забил гол на 39‑й минуте ударом с близкого расстояния. В конце первого тайма арбитр Вилтон Сампайо назначил пенальти в ворота польской команды после использования системы видеопомощи арбитрам. Крыстиан Белик нарушил правила против Салеха Аль‑Шехри. Войцех Щенсный парировал удар Салема Аль‑Давсари с 11‑метровой отметки в нижний угол, Мохаммед Аль‑Бурайк пытался добить мяч в ворота, но вратарь перевел мяч на угловой. Роберт Левандовский увеличил преимущество своей команды на 82‑й минуте, это его первый гол на чемпионатах мира.

После двух проведенных матчей в активе поляков четыре очка, у саудовцев — 3. Позже в субботу между собой сыграют другие команды группы — Мексики (1 очко) и Аргентины (0). В третьем туре группового этапа сборная Польши сыграет с аргентинцами, команда Саудовской Аравии — с Мексикой.