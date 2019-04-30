Самые стильные матери и дети Азербайджана - стартовал проект Best Mom Prince & Princess (ФОТО)

30 апреля 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку начался прием заявок для участия в модном проекте Best Mom Prince & Princess, сообщила Trend Life автор и руководитель проекта Гюнай Велиева. Гала-вечер пройдет 1 июня в Dubai International Hotel (бывшая Monolit Plaza).

"Best Mom Prince & Princess проводится в шестой раз. Однако, данный модный показ будет отличается от других тем, что его участниками будут мамы вместе со своими дочерями и сыновьями разных лет. Семьи выйдут на подиум в специально пошитых одинаковых комплектах одежды. Целью мероприятия является развитие стиля родителей и детей и предоставление творческим семьям возможность продемонстрировать свои дизайнерские идеи. Следует отметить, для участия в проекте нету возрастных ограничений, родители могут участвовать в проекте со своими детьми в любом возрасте", - отметила Гюнай Велиева.

Победителей будет определять жюри, в состав которого войдут дизайнеры, деятели культуры и медийные лица. Они выберут лишь трех победителей проекта, которые станут обладателями ценных призов, а остальные участники получат памятные подарки и дипломы.

Официальная страница Instagram для регистрации и контактный телефон: best_mom_prince_princess, 0503960021

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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