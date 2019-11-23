Юбилейный Azerbaijan Fashion Week – нарушение правил, загадки Африки, гламур Востока и Запада (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее каменной летописи состоялось открытие юбилейного 10-го сезона официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life. В рамках первого дня прошли девять показов весенне-летних коллекций дизайнеров из Азербайджана, Марокко, Алжира, Казахстана, Узбекистана и России.

На протяжении четырех лет партнером AFW является Oriental Fashion Show – интернациональная площадка, посвященная моде и швейному мастерству Востока, основанная 15 лет назад в Париже. Специально для участия в юбилейном 10-м сезоне AFW основательница Oriental Fashion Show Хинд Джудар привезла в Баку трех дизайнеров. Fatima Zahra Idrissi из Марокко продемонстрировала всю красоту классических марокканских кафтанов с изумительной вышивкой, созданной вручную. Faiza Antri Bouzar из Алжира продемонстрировала еще одну коллекцию, посвященную очарованию Востока, но в чуть более современной обработке, также с обилием ручной работы и смешением различных тканей. Причем, порой подкладочная ткань выглядела ни чуть не менее роскошно, чем лицевая. Девиз еще одного дизайнера из Марокко, выступившей на AFW, звучит следующим образом – одевайся так, будто ты уже знаменита. Ее коллекция под названием «Stylish Karma» сочетала в себе женственную нежность, дух рок-н-ролла и элементы стимпанка.

Крайне лаконичной оказалась новая коллекция любимца азербайджанских модниц казахстанского дизайнера Alex Chzhen, в которой монохромность черного цвета была разбавлена различными золотыми элементами, будь то воланы, рукава или пуговицы. Особую прелесть коллекции придали детские look-и, выполненные в едином стиле с взрослыми образами.

Дизайнер Elmira Batyrova из Узбекистана продемонстрировала коллекцию под названием «Роскошь Востока – гламур Запада», состоящую из многослойных вечерних нарядов с большим количеством драпировки и продуманных деталей. В коллекции нашлось место, как и традиционной для этой страны ткани – икат, так и бархату, и сверкающим камням, и корсетам, и перьям.

Который сезон приятно следить за эволюцией азербайджанского бренда Noora, который своим новым показом взял очередную высоту. Характерная для бренда шотландская клетка в этот раз была еще более умело совмещена с однотонными тканями и кожей. Интересная хореография показа позволила ознакомиться с парными костюмами, выполненными в едином стиле, но в разных цветовых решениях.

Аисты, журавли, ласточки, чайки, орлы и даже жар-птица… Именно пернатые существа стали главным предметом для вдохновения в рамках новой коллекции азербайджанского дизайнера Gunel Behbudova. Дизайнер, известная созданием именно вечерних кутюрных нарядов, в этот раз удивила четкому следованию выбранной темы и, следовательно, цельностью коллекции, а также скрупулезной проработкой деталей трудоемкой вышивки.

Вдохновением для новой коллекции весна-лето 2020 дизайнера из Москвы Nikita Okishev стали загадки племени Масаи, коренного народа Африканской саванны, живущего на границе Кении и Танзании. Яркие краски, сочетание фактур и четких линий, а также атмосфера свободы его новой коллекции оказались в полной гармонии с высокой модой.

Правила существуют для того, чтобы их нарушать, решили создательницы модного дома GM Couture и собрали очень разноплановую коллекцию, в которой нашлось место и для полупрозрачного платья-пеньюара, и для жакетов с шипами, и для бахромы и воланов. Казалось, что бренд решил продемонстрировать весь арсенал собственных умений и показать, как можно сочетать несочетаемое. Особенно сказанное было заметно в образе классического платья с корсетом с накинутой на него джинсовой курткой.

Кульминацией первого дня стало разрезание на афтепати торта с официальным вижуалом 10-го сезона.

Вместе с основной программой показов проходит ставший традиционным шоу-рум Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Адыль Юсифов)

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