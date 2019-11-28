Cамые ужасные наряды знаменитостей за последние десять лет (ФОТО)

Один из интернет-магазинов опросил более восьми миллионов женщин в Великобритании, которые назвали самые ужасные наряды знаменитостей за последние десять лет, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

На первом месте оказалось коричневое платье телезвезды Джеммы Коллинс, в котором она появилась на ITV Summer Party в 2017 году.

Четверть опрошенных проголосовали против угловатых плеч и золотых цепочек, а также сравнили образ Коллинс с умпа-лумпами (вымышленный народ из книги Роальда Даля "Чарли и Шоколадная Фабрика", - Прим.ред.).

Второе место в списке заняло знаменитое мясное платье Леди Гаги, в котором она вышла на красную дорожку на церемонии MTV Video Music Awards в 2010 году. Против него выступила каждая пятая участница опроса.

Откровенный наряд Майли Сайрус, созданный из страз и серебристых полосок, в котором она была на MTV Awards 2015 расположился на третьем месте.

Британки также выбрали и самых стильных звезд. Список возглавила актриса Холли Уиллоуби. Второе место досталось герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, а третье — певице Рианне.

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