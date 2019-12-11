На аукционе продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году, продано за 220 тысяч фунтов стерлингов некой британской организации, об этом, как передает Trend Life, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонский аукционный дом Kerry Taylor Auctions.

"Продавец был очень доволен, поскольку надеялся, что платье останется в Великобритании", - говорится в сообщении.

Вечернее платье от Виктора Эделстайна, в котором 24-летняя Диана блистала на устроенном президентом США Рональдом Рейганом государственном банкете в Белом доме 9 ноября 1985 года, накануне продать не удалось, однако во вторник лот все же нашел своего покупателя.

"Принцесса надевала платье более дюжины раз на различные официальные мероприятия, и выбрала его для своего, как оказалось, последнего официального портрета в 1997 году", - отмечает аукционный дом.

На торгах были представлены еще два наряда Дианы, по совпадению такого же цвета: одно платье ушло с молотка за 48 тысяч фунтов стерлингов, другое – за 28 тысяч.

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