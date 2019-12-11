На аукционе продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой

11 декабря 2019 09:50 (UTC+04:00)

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году, продано за 220 тысяч фунтов стерлингов некой британской организации, об этом, как передает Trend Life, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонский аукционный дом Kerry Taylor Auctions.

"Продавец был очень доволен, поскольку надеялся, что платье останется в Великобритании", - говорится в сообщении.

Вечернее платье от Виктора Эделстайна, в котором 24-летняя Диана блистала на устроенном президентом США Рональдом Рейганом государственном банкете в Белом доме 9 ноября 1985 года, накануне продать не удалось, однако во вторник лот все же нашел своего покупателя.

"Принцесса надевала платье более дюжины раз на различные официальные мероприятия, и выбрала его для своего, как оказалось, последнего официального портрета в 1997 году", - отмечает аукционный дом.

На торгах были представлены еще два наряда Дианы, по совпадению такого же цвета: одно платье ушло с молотка за 48 тысяч фунтов стерлингов, другое – за 28 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Баку прошла церемония награждения премии "Бриллиантовый глобус" (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 10 декабря 18:01
В Баку пройдет кастинг Miss&Mister Top Model Azerbaijan 2020
Стиль 10 декабря 13:46
Мода без границ! В Баку прошло дефиле детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Стиль 4 декабря 15:09
Американская актриса Мэг Доннелли выбрала азербайджанского дизайнера (ФОТО)
Стиль 2 декабря 10:53
Азербайджанцы признаны самыми модными в Турции (ФОТО)
Стиль 29 ноября 17:32
Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)
Стиль 29 ноября 15:49
Лента новостей
В январе-ноябре 2019 года Турция экспортировала в Азербайджан химпродукты на сумму свыше $293 млн (Эксклюзив)
Турция 10:25
США ищет подрядчиков для развития сельского хозяйства в Грузии
Бизнес 10:23
Турция экспортировала в Азербайджан товары оборонной промышленности на сумму свыше $36 млн (Эксклюзив)
Турция 10:22
Туркменистан обсудил с Красным Крестом программу сотрудничества на 2020 г.
Бизнес 10:21
Туркменистан проведет еще один аукцион по продаже объектов госсобственности
Тендеры 10:11
В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
Другие страны 10:09
В Азербайджане только 1/5 часть населения занимается спортом
Общество 10:02
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:00
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:58