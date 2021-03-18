Азербайджанские звезды восхищены семью ароматами парфюма Mugham (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды посетили Парфюмерный дом Mugham, где ознакомились с уникальной и единственной в мире коллекцией ароматов, каждая из которых носит название семи ладов мугама – "Rast", "Shur", "Segah", "Chahargah", "Bayati-Shiraz", "Shushtar" и "Humayun".

Народные артисты Тунзаля Агаева, Бриллиант Дадашова и Мири Юсиф, заслуженная артистка Севда Алекперзаде, певец Замиг Гусейнов и руководитель благотворительного фонда "Həyat", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов выразили восхищение семью ароматами и оригинальностью идеи продукции под национальным брендом Mugham. Каждый из них выбрал для себя понравившийся аромат, подчеркнув, не только высокое качество и оригинальность, но вклад в пропаганду древнего азербайджанского музыкального искусства мугама, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Стоит отметить, что дизайн и флакон разработан в Великобритании, а парфюм произведен во Франции. Причем, каждый аромат, разработанный французскими специалистами города Граса совместно со специалистами Парфюмерного дома Mugham, имеет исключительную индивидуальность, создан из натуральных ингредиентов в гармоничных композициях из дорогих органических сертифицированных компонентов, отвечающих высоким стандартам современной парфюмерии, т.е. без вреда для здоровья и кожи человека, окружающей среды и животных.

Яркая и богатая палитра - глубокие и легкие, чувственные и пробуждающие страсть, пряные, древесные, фруктово-цветочные, гурманские и изысканные – своеобразно воплощены в семи ароматах "Rast", "Shur", "Segah", "Chahargah", "Bayati-Shiraz", "Shushtar" и "Humayun".

Этот оригинальный проект был реализован на протяжении четырех лет коллективом Парфюмерного дома Mugham. Главная цель - дать начало национальной парфюмерной культуре, которая способна покорить мир. Подчеркнем, что Mugham обладает патентом престижного Французского общества парфюмеров (Société Française des Parfumeurs).