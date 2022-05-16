ТОП-10 сценических костюмов "Евровидения 2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Член национального жюри "Евровидения 2022", известный модельер-дизайнер, руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова назвала Trend Life десятку лучших, на ее взгляд, сценических костюмов международного конкурса.

Это - костюмы Шелдон Райли (Австралия), Circus Mircus (Грузия), Эммы Мускат (Мальта), Zdob și Zdub и Братья Адваховы (Молдова), Subwoolfer (Норвегия), WRS (Румыния), Last Pizza Slice (Словения), Шанель (Испания), Kalush Orchestra (Украина), Сэма Райдера (Великобритания).

Напомним, что 66-й Международный конкурс песни "Евровидение-2022" прошел в Турине (Италия). Слоган "Евровидения 2022" - The Sound of Beauty (Звук красоты), логотип был выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн). Победителем стала Украина, второе и третье места заняли Великобритания и Испания, соответственно. Представитель Азербайджана Надир Рустамли занял 16-е место.