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Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)

Стиль Материалы 25 сентября 2023 14:07 (UTC +04:00)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Вене (Австрия) прошла Неделя культуры под названием "Долгие вечера межкультурных связей", сообщает Trend Life. В качестве партнера, организуемого в шестой раз цикла мероприятий, выступил действующий в Вене Азербайджанский культурный центр.

В Золотом зале муниципалитета Вены прошло дефиле "Одежда народов мира", на котором были представлены национальные костюмы более 40 стран мира.

В ходе дефиле были продемонстрированы образцы азербайджанской национальной одежды работы дизайнера Кенуль Велибейли – главы Бакинского дома национальной одежды, гостям вечера было рассказано об особенностях национальных костюмов.

Было отмечено, что история представленной одежды, характерной для различных регионов Азербайджана, восходит к XVII-XVIII векам.

Особый интерес вызвали костюмы Карабаха, посвященные Году города Шуша (2022 год) - одежда для всех возрастов, созданная по мотивам уникального цветка харыбюльбюль.

В рамках цикла мероприятий, открытие которых состоялось в Азербайджанском культурном центре, была представлена азербайджанская музыка, организована художественная выставка, прошло пленарное заседание, состоялся показ документальных фильмов и т.д.

Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене (ФОТО)
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