Совершившие резню в Ходжалы объявлены героями в Армении - посол

24 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совершившие резню в Ходжалы объявлены героями в Армении. Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал на мероприятии, проведенном правящей партией “Ени Азербайджан" и посвященном теме т.н "геноцида армян", сообщает в среду Trend.

"Резня, совершенная армянами в Азербайджане, происходила на глазах у всего мира. Учинившие ее объявлены героями в Армении. Это величайшая несправедливость в мире", - сказал он.

Посол подчеркнул, что усилия по распространению в мире вымысла о “геноциде армян” - это несправедливость по отношению к истине.

"Мы порицаем тех, кто пытается распространять эту ложь, а также занимающих несправедливую позицию в связи с этим. Это несправедливо по отношению к прошлому, истине, истории. Мы же, в свою очередь, доносим правду, в результате чего разоблачается ложь армян”, - сказал Озорал.

В истории турецкого народа нет ничего постыдного, сказал дипломат.

Он добавил, что включение вымышленного “геноцида армян” в повестку дня некоторыми странами мира - несправедливость. “Пусть это исследуют историки. Мы открыли все архивы, каждый может прийти и провести исследования в турецких архивах. Армянские архивы при этом остаются закрытыми. До сих пор 34 турецких дипломата были убиты руками АСАЛА. В Ходжалы армяне уничтожили ни в чем не повинных людей. Они должны ответить за это, виновные должны быть наказаны”, - сказал Озорал.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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