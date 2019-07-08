Рауф Алиев: Внесение исторической части Шеки в Список всемирного наследия - очередное достижение Азербайджана на международной арене

8 июля 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние годы в направлении признания и охраны культурного наследия Азербайджана на международном уровне осуществлены многочисленные проекты. Эти проекты реализованы совместно с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО, отвечающей за мировую культуру, образование и науки. В достижении столь высокого сотрудничества велика роль Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев.

Он напомнил поздравление Президента Ильхама Алиева в связи с внесением исторических памятников города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В поздравлении отмечено, что испокон веков историческая часть Шеки, одного из древнейших городов Азербайджана, являлась одним из центров культуры нашей страны. Охрана и развитие исторической части Шеки, богатой уникальными памятниками, постоянно являлось предметом заботы и внимания государства. С сегодняшнего дня, Дворец Шекинских ханов, карвансараи, мечети и минареты, древние мосты, мастерские и жилые дома, олицетворяющие нашу историю, является достоянием не только нашего народа, но и всего человечества», - заявил он.

Депутат также заметил, что до этого в этот список был включен Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичери Шехер», комплекс Дворец ширваншахов, Девичья башня - жемчужины Баку, и Национальный историко-художественный заповедник Гобустан. Кроме этого, во временный список включены 22 памятника Азербайджана, в том числе, пять природных и 17 культурных: "Все это является олицетворением в мировых масштабах вклада азербайджанского народа в общечеловеческую культуру, также это является очередным успехом Азербайджана на международной арене. Сотрудничество Азербайджана и ЮНЕСКО развивается на самом высоком уровне, в разных направлениях. Это может повлиять на внесение и других исторических, культурных и природных памятников страны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал он.

Отметим, что в ходе очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия был включен Ханский дворец и Исторический центр Шеки. Напомним, что они стали третьим объектом культурного наследия Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продлится до 10 июля.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор:)

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