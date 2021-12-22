Саркисян толкает свою страну к еще одной войне?

Точка зрения 22 декабря 2021 21:59 (UTC+04:00)
Саркисян толкает свою страну к еще одной войне?

БАКУ/Trend/- Президент Армении вновь зарится на чужие территории. В восьмидесятые годы был такой популярный хит: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить!» В Армении решили, что с той же легкостью можно нарисовать и карту. А еще объявить чужие территории своими. Во всяком случае, именно на такие выводы наталкивает интервью президента Армении Армена Саркисяна изданию Asia Times.

Президент Армении, напомним, заявил: «Недавно я был с государственным визитом в Италии. В рамках этого визита я посетил Болонский университет и был на очень интересной экскурсии в библиотеке, где они представили нам некоторые из своих старых армянских рукописей, которые у них были. Был очень интересный материал - старая карта XVI или начала XVII века с изображением армянских культурных и религиозных центров. Те, кто составил ее, на самом деле базировались на двух местах: Иерусалиме и Константинополе. Карта охватывает нынешнюю Турцию, нынешнюю Армению, частично покрывает места в Иране до Исфахана и других мест. И на ней также представлен Нагорный Карабах с сотнями армянских средневековых церквей и культурных центров».

Поясним. Прежде всего, среди множества форм лжи есть и такая: говорить вроде бы правду, но так, чтобы собеседник понял неправильно. Примерно тот же трюк и пытается проделать господин Саркисян. Он ссылается на карту «армянских культурных и религиозных центров», а не Армении как государства.

Более того, если бы господин Саркисян посетил бы ещё и библиотеки в родном Ереване. И почитал бы второй том книги А.Д.Папазяна «Персидские документы Матенадарана», изданной Академией наук Арм.ССР еще в 1968 году. А там приведены бумаги, где за подписью армянских католикосов указывается, что Эчмиадзин и окрестные земли находятся в Азербайджане и никакой Армении там нет. Так, один из католикосов указывает, что Вагаршапат — это «одна треть целого села, именуемого Учкилиса из сел нахне 'Кярби, которое находится в стране Азербайджан ...». Датирован документ 1428 годом, и, как аидите, там прямо говорится, что село Учкилиса, то самое, которое сегодня называется Эчмиадзин, находится в Азербайджане.

Или еще один документ: при покупке через два года следующего участка в купчей на село Учкилиса, переименованное армянами в Вагаршапат, а одноименный монастырь – в Эчмиадзин, от 1430 года говорится, что Сару (Сары) Мелик – поверенный шейха Саида-бека ал-Са'ди продал «патриарху благородной христианской религии, мутавалли Учкилсы халифу Григору третью часть села Учкилсы, которая находится в подчинении страны Азербайджан вилайета Чухур Са'д». И таких примеров множество.

Более того, в Карабахе действительно есть старинные христианские церкви и монастыри, но они не армянские, а албанские. И в Гандзасарском монастыре, который вообще считается главным христианским центром Карабаха, на стене красным по белому указано, что эта церковь построена при патриаршестве албанского католикоса. Это те самые надписи, которые расшифровывал академик Орбели.

А если хочется более современных доказательств, то можно вспомнить, как известный российский кинорежиссёр Карен Шахназаров рассказывал о том, что его предки , фактически, тюрки-христиане, и что Карабах никогда не был частью Армении.

А вот карта «религиозных и культурных центров», на которую ссылается президент Армении, не доказывает ровным счетом ничего. Армяне уже тогда жили во многих крупных городах и Персии, и Османской империи, и даже Индии, имели свои школы, церкви и монастыри. Сегодня армянские культурные и религиозные центры без труда можно найти и в Буэнос-Айресе, и в Лос-Анджелесе, и в Марселе, не считая Тегерана или Багдада. И что же — считать Аргентину частью Армении?

И, наконец, если эта карта должна, по задумке Армена Саркисяна, подтвердить притязания Армении на Карабах, то надо ли так понимать, что завтра на ее основании Армения предъявит претензии уже на территорию Ирана вплоть до Исфахана? И как на такие «исторические» выкладки должен, по его мнению, реагировать Иран?

Но в случае с болонскими рукописями господин Саркисян хотя бы пытается сохранить видимость приличий и «подстраховывается» на тот случай, чтобы не быть откровенно пойманным за язык. Но осторожности хватает ненадолго, и далее президент Армении заявляет, что будто бы «товарищ Сталин, который был “большим мастером” перекраивания границ, а на самом деле - большим мастером по созданию проблем между народами, в том числе между Арменией и Азербайджаном, в то время отдал Карабах и Нахиджеван Азербайджану, потому что Советы хотели помочь создать общую границу между Азербайджаном и Турцией, т.к. турецкий лидер Ататюрк считался большим другом большевистской России».

А вот это уже откровенная ложь. Во-первых; в Большой Советской Энциклопедии 1926 г. в статье «армянский вопрос» чёрным по белому написано, что в 1918-м году Армения объявила войну и Азербайджану, предъявив территориальные претензии на Карабах и Нахчыван, и также Грузии, предьявив претензии на Ахалкалаки и Борчало. То есть 1918-м году Карабах были в составе Азербайджан, но Как же тогда в 1921-м году КавБюро могу передать его Азербайджану? Именно поэтому Кавбюро рассматривало этот вопрос, но решило ОСТАВИТЬ в составе Азербайджана. Оставить, а не передать, Поскольку в отличие от 1918 г., в 1921-м году Армения решила уже мирно обратиться с просьбой о передаче ей Карабаха, но ей отказали и оставили его составе Азербайджана. И вряд ли Саркисян действительно не понимает разницу.

И самое главное, во всем объемистом тексте нет ни слова о том, что надо уважать признанные мировым сообществом границы, отказываться от притязаний на чужие территории и учиться жить в мире с соседями. И даже говоря о проигранной Арменией 44-дневной войне, господин Саркисян не решается произнести, что Армении надо бы отказаться от агрессии.

Или может быть Саркисян и сам не понимает, что толкает свою страну к еще одной войне? И теперь уже заведомо без шансов на выигрыш?

Политолог Фуад Ахундов

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