Пашинян заявил, что три фракции парламента Армении выдвинут его на пост премьера

2 мая 2018 20:55 (UTC+04:00)

Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" - в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян, передает ТАСС.

"Парламентские фракции "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" завтра выдвинут мою кандидатуру на пост премьер-министра. Республиканская партия уже заявила, что будет голосовать за мою кандидатуру", - заявил Пашинян. По его словам, "это значит, что вопрос избрания премьер-министра фактически отпадает".

"Мы завтра в парламенте будем работать с фракциями, а вы будете отдыхать, - обратился он к своим сторонникам. - В четверг акций гражданского неповиновения не будет. Дополнительную информацию мы представим после нашей работы в парламенте".

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента. Об этом в среду заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.

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