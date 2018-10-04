Жители Армении устроили новый пикет у здания правительства в Ереване

4 октября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жители Армении собрались у здания правительства в Ереване на новый одиночный пикет, сообщают в четверг армянские СМИ.

Участники акции требуют отставки правительства. Также они настаивают на том, чтобы членам бывшей правящей партии "Республиканская партия Армении" запретили занимать любые ключевые посты в правительстве.

Сообщается, что протестующие требуют выполнения их требований. В противном случае народ Армении и жители Еревана снова выйдут на улицы и полностью заблокируют правительственные учреждения.

Полиция в соответствии с полученным приказом не вмешивается в происходящее.

Кроме того на митинге присутствуют бывшие пилоты, которые так и не получили своих зарплат. Они крайне недовольны решением о сносе старого аэропорта.

Напомним, во вторник толпа протестующих уже блокировала здание парламента Армении в Ереване. Жители протестовали против внесенных в регламент парламента Армении поправок, которые позволяют заблокировать роспуск законодательного собрания.

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