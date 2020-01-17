Тело экс-главы спецслужб Армении нашли с огнестрельным ранением

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

На теле обнаружено огнестрельное ранение.

На месте ЧП работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.

По версии некоторых СМИ, Кутоян покончил жизнь самоубийством.

Кутоян возглавлял ведомство с февраля 2016 по май 2018 года. Его на этом посту сменил Артур Ванецян после "бархатной революции".

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