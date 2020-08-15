Член Армянского национального конгресса раскритиковал интервью Пашиняна BBC

БАКУ/Trend/ - Член Армянского национального конгресса Левон Зурабян раскритиковал интервью премьера-министра Армении Никола Пашиняна в рамках передачи Hard Talk на BBC, сообщает Trend.

“Наконец-то посмотрел интервью Пашиняна. Впечатление было очень тяжелое. Причин неудачного интервью несколько – недостаточный уровень английского, содержание ответов, прежние шаги премьера, за которые теперь надо оправдываться»,- пишет он на своей странице в Facebook.

По его словам, что самое грустное, Пашинян не знает суть нагорно-карабахского конфликта, не имеет собственного понимания регулирования и четкой политики.

«Ни Зограб Мнацаканян, ни Пашинян не смогли воспользоваться возможностью представить суть карабахского конфликта»,- пишет он, напомнив также о выступлении главы МИД Армении в рамках этой же программы несколько месяцев назад.

Зурабян отмечает, что с точки зрения имиджа Армении, было бы лучше если бы эти два интервью не состоялись.