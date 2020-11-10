Протестующие в Ереване не собираются расходиться (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Протестующие в Ереване против договоренностей по Карабаху призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра, передает Trend со ссылкой на рмянские СМИ.

"Мы останемся здесь до утра", - заявил один из участников акции протеста.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что все зачинщики погромов в Ереване будут привлечены к ответственности.