Прокуратура Армении возбудила 6 уголовных дел по нарушениям в ходе выборов

Прокуратура Армении получила в общей сложности 319 сообщений о предполагаемых преступлениях в ходе выборов, возбуждено 6 уголовных дел, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Из указанного числа сообщений 68 были сообщениями СМИ, 127 – физических лиц, 17 – записи в соцсетях, в 107 случаях речь идет об оперативных данных, полученных от сотрудников полиции.

Согласно сообщению, 79 случаев относятся к препятствованию реализации избирательного права (ст. 149 УК Армении), 7 – к применению насилия на избирательном участке и территории, прилегающей к его входу (ст. 149.2 УК Армении), 89 – к голосованию более одного раза или вместо другого лица (ст. 153 УК), 46 случаев касаются нарушения тайны голосования (ст. 154), 60 – раздачи избирательной взятки (ст. 154.2), 6 – препятствованию реализации свободного волеизъявления избирателя (ст. 149.1), еще 32 сообщения не связаны с избирательными преступлениями.

169 сообщений направлены в Полицию для проверки. 150 направлены в органы следствия или предварительного следствия для подготовки материалов. По 6 из них возбуждены уголовные дела, из которых 1 по ст. 154.2 (дача взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК, 2 по ч. 1 и 2 ст. 154. 2, 1 дело возбуждено по ст. 154 (нарушение тайны голосования), по одному делу возбуждено по ст. 154.1 (изготовление подложных избирательных бюллетеней или конвертов для голосования, марок, талонов либо передача или реализация заведомо подложных избирательных бюллетеней или конвертов для голосования, марок, талонов) и 154.4 (проникновение в участковый центр с оружием).

Напомним, в Армении 20 июня прошло голосование на внеочередных парламентских выборах. В выборах принимали участие 21 партия и 4 блока.