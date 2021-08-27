В Армении родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания правительства

БАКУ /Trend/ - В Армении в ночь на 27 августа родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания правительства в центре Еревана, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что утром акция протеста продолжилась, а собравшиеся потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном или его представителем для разъяснения вопросов, связанных с ДНК-тестами.

Родители без вести пропавших заявили, что не признают результатов экспертизы по идентификации найденных тел и останков погибших военных в ходе второй Карабахской войны. Они считают, что им пытаются передать останки погибших, личности которых точно не установлены.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения Армении, в период с сентября по ноябрь 2020 года в ходе боев погибли 3 300 человек с армянской стороны.