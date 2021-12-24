Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где доказывается, что депутат Госдумы РФ Константин Затулин в том, что касается российско-армянских отношений, действует против российских интересов.

"Замалчивая вопросы, связанные с положением русских в Армении, никак не комментируя закон о языке и героизации нацизма со стороны официального Еревана, Затулин фактически внес вклад в то, что в 2018 году в Армении случилась бархатная революция и к власти пришел Никол Пашинян, взявший курс на дистанцирование от Москвы и сближение с Западом", - отмечают авторы фильма.

При этом подчеркивается, что Затулин, молчавший по поводу положения русских в Армении, сразу решил высказаться, когда речь зашла о вопросе демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

В ролике также звучит вопрос: 'Было бы интересно услышать от господина Затулина ответ на вопрос: действительно, а он, часом, не забыл, что представляет в Госдуме РФ российский Сочи, а не Армению?.. Не кажется ли российским налогоплательщикам, что их деньги уходят немного не туда? И если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?".