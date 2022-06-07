В связи с беспорядками у резиденции премьера Армении арестовали 10 человек

Следственный комитет Армении в рамках уголовного дела, связанного с беспорядками у резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, привлек в качестве обвиняемых 15 человек, 10 из них арестованы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Принимаются необходимые меры для установления личностей организаторов беспорядков и других причастных лиц. В ходе предварительного следствия по уголовному делу приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых 15 человек. В отношении 10 лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.