Упреки армянских властей о невыполнении ОДКБ своего мандата категорически неприемлемы – Захарова

БАКУ/Trend/ - Категорически неприемлемы упреки армянских властей о невыполнении ОДКБ своего мандата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В сентябре 2022 года по просьбе Еревана была отправлена в приграничные районы оценочная миссия ОДКБ. Было принято решение о развертывании миссии. Не наша вина и не вина других членов ОДКБ, что это было отвергнуто. Ереван демонстративно решил пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза. Всем известные факты не оставляют сомнений в нулевой эффективности работы этих представителей. Армения при этом продолжает оставаться членом ОДКБ. Мы надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждать и устранятся в доверительном диалоге», - сказала она.

Отметим, что ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует.

«Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует», — сказал он.

Симонян добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами.

По его словам, альтернативой этой организации могут быть "любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны".