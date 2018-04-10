Президент Грузии сегодня направится в ОАЭ с официальным визитом

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с первой леди Макой Чичуа сегодня направится в Объединенные Арабские Эмираты с двухдневным официальным визитом, передает Новости-Грузия.

Как сообщает администрация президента, цель визита в ОАЭ — углубление отношений. Президент Грузии проведет встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Зайд Аль Нахайяном и с премьер-министром ОАЭ Рашидом ибн Мохаммед Аль Мактумом.

Георгий Маргвелашвили возложит венок к Мемориалу памяти павших воинов «Вахат аль-Карама» («Оазис достоинства») и выступит с публичной лекцией в центре стратегических исследований Объединенных Арабских Эмиратов о партнерстве Грузии и ОАЭ и геополитических вопросах.

В состав грузинской делегации входят: первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития страны Дмитрий Кумсишвили, руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Георгий Шарвашидзе, международный советник президента Тенгиз Пхаладзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в ОАЭ с резиденцией в Эль-Кувейте Роланд Беридзе.

Визит президента Грузии в ОАЭ завершится 11 апреля.

Дипломатические отношения между Грузией и ОАЭ были установлены 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Сферы сотрудничества Грузии и ОАЭ — экономика, инвестиции и туризм.

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