Рост ВВП Грузии ускорился

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-июле 2018 года до 5,5 процента с 4,4 процента в январе-июле прошлого года, сообщает Financial One со ссылкой на Национальную статистическую службу.

В июле рост ВВП ускорился до 4,6 процента в сравнении с 3,8 процента в июле прошлого года и 4 процентами в июне текущего года.

В 2017 году экономический рост ускорился до 5,0 процента с 2,2 процента годом ранее.

Правительство ожидает роста экономики в нынешнем году на 4,5 процента.

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