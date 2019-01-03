В Грузии начата регистрация граждан в новой пенсионной системе

3 января 2019 11:02 (UTC+04:00)

На сайте пенсионного агентства Грузии введена в действие электронная система администрирования взносов, в которой трудоустроенные граждане уже могут пройти регистрацию, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Регистрация необходима для осуществления пенсионных взносов. Для регистрации необходимо ввести в базу идентификационный код организации, ее название и указать организационно-правовую форму. На странице пенсионного агентства так же размещена инструкция выплаты взносов.

С 1 января 2019 года каждый работающий гражданин Грузии будет обязан собирать на старость – в стране начала действовать система накопительной пенсии.

По уверению властей, эта система поможет будущим пенсионерам быть уверенными в завтрашнем дне, обеспечив себе достойную и богатую старость.

Согласно новой схеме, у каждого работающего гражданина Грузии или проживающего постоянно в стране иностранца будет свой пенсионный счет, на который он будет перечислять 2% от своей заработной платы, еще столько же ему на счет перечислит работодатель и к собравшейся сумме еще добавит денег государство - 2%, если номинальный годовой доход получателя составляет менее 24 тысячи лари, или 1% если доход превышает эту сумму, но при этом составляет не более 60 тысяч лари.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR огласила планы по поставкам газа в Грузию на 2019 год
Энергетика 11:02
Новшества в сфере здравоохранения Грузии в 2019 году
Грузия 2 января 11:09
Президент Грузии помиловала трех осужденных
Грузия 31 декабря 2018 18:48
Проезд на метро и автобусах в Тбилиси будет бесплатным в новогоднююю ночь
Грузия 31 декабря 2018 10:42
Лучшим футболистом Грузии 2018 года стал 19-летний игрок "Гента"
Грузия 30 декабря 2018 11:45
На двух зимних курортах Грузии зимний сезон официально открыт
Грузия 29 декабря 2018 08:56
Лента новостей
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло на треть
Финансы 11:44
Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 11:41
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:38
Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 11:37
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 11:24
В Баку выступит двойник Адриано Челентано - шоу с иллюзией
Культура 11:21
Автовокзалы и автостанции Азербайджана продлили усиленный режим работы
Общество 11:18
В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)
Интересное 11:13
NASA рассмотрит заявку азербайджанского вуза на участие в международном конкурсе
ИКТ 11:11