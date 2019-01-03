В Грузии начата регистрация граждан в новой пенсионной системе

На сайте пенсионного агентства Грузии введена в действие электронная система администрирования взносов, в которой трудоустроенные граждане уже могут пройти регистрацию, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Регистрация необходима для осуществления пенсионных взносов. Для регистрации необходимо ввести в базу идентификационный код организации, ее название и указать организационно-правовую форму. На странице пенсионного агентства так же размещена инструкция выплаты взносов.

С 1 января 2019 года каждый работающий гражданин Грузии будет обязан собирать на старость – в стране начала действовать система накопительной пенсии.

По уверению властей, эта система поможет будущим пенсионерам быть уверенными в завтрашнем дне, обеспечив себе достойную и богатую старость.

Согласно новой схеме, у каждого работающего гражданина Грузии или проживающего постоянно в стране иностранца будет свой пенсионный счет, на который он будет перечислять 2% от своей заработной платы, еще столько же ему на счет перечислит работодатель и к собравшейся сумме еще добавит денег государство - 2%, если номинальный годовой доход получателя составляет менее 24 тысячи лари, или 1% если доход превышает эту сумму, но при этом составляет не более 60 тысяч лари.

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