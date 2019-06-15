В Тбилиси проходит международная выставка вина

БАКУ /Trend/ - Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили открыл 12-ю международную выставку вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2019, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.



Международная выставка проводится 13-15 июня в 11-м павильоне выставочного центра “Expo Georgia” при поддержке “WinExpo Georgia” министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Национального агентства вина.

“Масштаб выставки, количество участвующих компаний и визитеров ежегодно увеличивается, что подтверждает престижность выставки, и выросший интерес к грузинскому вину. В рамках выставки состоялся международный конкурс, членами жюри которого являются признанные в мире эксперты и специалисты, чье мнение и оценка важны для популяризации и повышения узнаваемости грузинского вина”, - сказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Напомним, что “WinExpo Georgia” является самой масштабной выставкой в регионе, на которой представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков. В выставке участвуют до 160 компаний из 12 стран (Грузия, Азербайджан, Франция, Германия, Италия, Португалия, Румыния, Испания, Россия, Украина, Беларусь, Турция), среди которых более 110 крупных компаний по производству вина.

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