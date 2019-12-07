В Грузии потерпело крушение рыболовецкое судно

7 декабря 2019 18:11 (UTC+04:00)

Грузинское рыболовецкое судно, загруженное 30 тоннами рыбы, потерпело крушение в Черном море возле порта Поти (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом в субботу сообщила грузинская телекомпания Rustavi2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Была ночь. Мы столкнулись с каким-то большим куском дерева. Оно повредило корабль, в результате чего на борту стала собираться вода. У нас на борту было где-то 30 тонн рыбы", - сказал капитан судна в интервью Rustavi2.

По данным телеканала, в результате столкновения корабль утонул. На борту находили восемь членов экипажа. Все они были спасены другим рыболовецким судном. Потонувший корабль принадлежал беженцу из Абхазии.

Официальных комментариев грузинских властей по поводу случившегося пока не поступало.

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