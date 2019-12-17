Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции значительно повлияло на позиционирование региона — МИД Грузии

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Азербайджана Грузии и Турции принесло ощутимые результаты в позиционирование региона, сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в своем выступлении на встрече глав дипломатических представительств и консульств Грузии за рубежом, которая продлится до 20 декабря.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на сайт МИД Грузии.

По словам главы МИД, сотрудничество трех соседних стран (Азербайджана Грузии и Турции) привело к тому что, эти страны превратились в ключевые энергетические страны транзитного коридора.

«Основным событием года стал официальный запуск проекта Трансанатолийский газопровод (TANAP), целью которого является обеспечение потребностей Европы и Турции в природном газе и диверсификация маршрутов поставок природного газа, что дает Грузии возможность получить практические выгоды от использования природного газа», заявил министр.



Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция). В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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