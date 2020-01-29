Грузия назвала основные приоритеты на 2020 год

БАКУ/Trend/ - В планах на 2020 год Грузия выделяет четыре приоритетных направления – безопасность, экономическое развитие и рабочие места, образование и развитие человеческого капитала, а также открытое управление, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая с речью на Форуме доноров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Гахария, вплоть до 2018 года различные международные организации и финансовые институты выделили Грузии на проведение реформ более семи миллиардов долларов.

«Когда мы выступаем на Форуме доноров для нас крайне важно, чтобы между нами была достигнута согласованность в тех сферах и стратегических направлениях, которые зафиксированы как приоритетные в планах действия правительства», - отметил премьер-министр.

Форум доноров проходил под председательством постоянного координатора ООН в Грузии Сабины Махли во Дворце государственных церемоний.

В мероприятии также приняли участие председатель парламента, депутаты, руководители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представители донорских организаций.

На Форуме доноров был запланирован цикл тематических координационных встреч и установлены конкретные сроки.

Вторая часть форума прошла в формате круглого стола под председательством главы администрации правительства Грузии Натии Мезвришвили, где были обсуждены возможности улучшения механизмов координации внешней помощи. Было также запланировано проведение цикла тематических координационных совещаний и установлены конкретные сроки.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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