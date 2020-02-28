Минобразования ужесточает санитарные нормы в школах Грузии

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии ужесточает санитарные нормы в школах страны, однако отмечает, что на данном этапе нет оснований для приостановления учебного процесса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Минобразовании страны заявляют, что несмотря на то, что в Грузии зафиксирован первый случай коронавируса, согласно рекомендациям Минздрава и всем международным стандартам, нет основания останавливать учебный процесс. Однако во всех школах страны ужесточаются санитарные нормы.

«Для здоровья учеников, осуществления эффективного рабочего процесса и создания здоровой среды в школах, соблюдения гигиенических и санитарных норм министерством, требования в школах будут еще больше ужесточены. Соответственно, местные образовательные ресурс-центры будут более интенсивно проводить мониторинг школ», — заявляют в министерстве образования.

Министерство образования еще раз призывает администрации школ соблюдать санитарно-гигиенические нормы: ежедневно проводить в школах мокрую уборку, классы и другие вспомогательные пространства, проводить уборку после завершения уроков при открытых окнах. Также в том случае, если в школе есть две смены, проводить уборку два раза в день. Минобразования призывает школы проводить генеральную уборку как моющими, так и дезинфекционными средствами.