12.7% от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии составляет медперсонал

В Грузии медицинский персонал составляет 12.7% от общего числа заразившихся коронавирусом, что является средним европейским показателем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Он призвал медиков проявлять больше осторожности и соблюдать рекомендации.

«Мы на передней линии. Нам всем нужно соблюдать правила и мои коллеги, в том числе, должны очень скрупулезно следовать тем правилам, которые связаны с контролем инфекции, в частности, пользоваться соответствующими защитными средствами. Однако в медицине нет ничего 100%-ного. В любой борьбе, будь то настоящая война с применением оружия, или борьба с коронавирусом, к сожалению, мы, медперсонал являемся уязвимой популяцией», - заявил Гамкрелидзе.