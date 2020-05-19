Пункты обмена валюты в Грузии заработают после отмены ЧП

Пункты обмена валют в Грузии откроются вскоре после отмены режима чрезвычайного положения. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявил журналистам председатель комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия.

Режим чрезвычайного положения в Грузии введен с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Спустя 10 дней власти ужесточили меры. Ограничения коснулись и пунктов обмена валют, которые прекратили работу по всей стране с 31 марта. Обменять валюту граждане могут лишь в банках и микрофинансовых организациях, которым разрешена работа в период ЧП.

"Возможно, я не смогу назвать прямо в какой день, но очевидно, что этот бизнес и эта возможность вернутся в обычный режим, как это было раньше. Я не могу назвать сейчас день, но как только чрезвычайное положение закончится, думаю, что очень скоро", - сказал депутат.

Режим чрезвычайного положения продлили в стране до 22 мая. Кроме того, в стране действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Правительство Грузии разработало план снятия ограничений, состоящий из шести пунктов, но его реализация зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно антикризисному плану, ограничения окончательно будут сняты к 6 июля в шесть этапов, каждый из которых будет реализовываться через две недели.

Обязательным стало ношение медицинских масок в закрытых публичных помещениях - за выполнение ответственны юридические лица.

Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что продлевать ЧП не будут, но некоторые ограничения останутся.