В Грузии продолжается строительство трассы Восток-Запад

Два новых туннеля пробили на участке Убиса-Шорапани на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Новые тоннели проложили у сел Убиса и Гантиади, их длина составляет 346,5 и 223 метра", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы ведутся на участках: Чумателети–Хеви длиной в 11,7 километра, Хеви–Убиса длиной в 12,2 километра и Убиса–Шорапани длиной в 13 километров. В общей сложности работы в параллельном режиме ведутся на 39 мостах и 30 тоннелях.

Первый 180-метровый туннель на участке Хеви-Убиса на Рикотском перевале был прорезан около деревни Хеви в прошлом месяце, сообщает департамент автомобильных дорог.

Строительные работы на четвертом участке Шорапани–Аргвета длиной в 14,7 километра начнутся в ближайшем будущем. На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Завершить строительство планируют к 2023 году. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

После завершения строительных работы значительно сокращается путь от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии). Если сейчас на дорогу требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция), и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.