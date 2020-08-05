Более 30 ресторанов в Грузии оштрафованы за несоблюдение рекомендаций

Минздрав Грузии провел 150 плановых проверок, в результате которых штрафные санкции применены к 33 ресторанам и 18 рынкам, заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Бека Перадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Чтобы работать в условиях продолжающейся пандемии, рестораны, бары и кафе должны выполнять ряд обязательных требований Минздрава, направленных на превенцию распространения коронавируса. В случае несоблюдения правил, владельцам заведений грозит крупный штраф: 10 тысяч лари (3,4 тысячи долларов) для юридических лиц, 2 тысячи лари (700 долларов) – для физических.

Все предприниматели могут получить рекомендации и разъяснения по правилам работы от Трудовой инспекции, Национального агентства продовольствия, Службы доходов, службы надзора мэрии Тбилиси и муниципальной инспекции.

«По плану был проверен 91 ресторан, из 33 оштрафованы. Динамика в этом отношении довольно позитивная, поскольку в первые дни, когда мы начали осматривать рестораны, картина была намного хуже», - заявил Перадзе в интервью Общественному телевидению.

«Что касается рынков и других типов объектов, то здесь также проводится плановый мониторинг. Проверено 27 рынка, 18 из них оштрафовано. Здесь также фиксируется положительная динамика», - отметил Перадзе.