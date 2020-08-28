Грузинские студенты смогут вылететь в Будапешт

Еще один социальный рейс для студентов по направлению Тбилиси-Будапешт назначен на 8 сентября. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.

По словам министра, на этом рейсе студенты смогут вылететь в Европу для продолжения учебы.

"По поручению премьер-министра Грузии мы работали с нашими коллегами в министерстве иностранных дел и министерстве образования, а также с Агентством по делам молодежи, и в результате на 8 сентября уже запланирован социально субсидируемый чартерный полет. Этим рейсом студенты, обучающиеся в Венгрии и других европейских странах, смогут прибыть в Будапешт", - сказала Турнава.

Рейс выполнит компания My Way Airlines.

О том, что для тех студентов, которые учатся в Европе, будет назначен авиарейс в направлении Будапешта, сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, цена авиабилета не будет превышать 199 евро.

Из-за пандемии коронавируса многие грузинские студенты, как и другие граждане Грузии, с помощью правительства смогли вернуться на родину и продолжали учебу в дистанционном режиме из своей страны. Часть их спецрейсами уже вернулась в страны обучения, часть - ждет своей очереди.