За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 18

За последние сутки в Грузии выявлено 18 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 487.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались 19 пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 240 человек. Скончались 19.

В карантине находятся 5 524 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 221.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.